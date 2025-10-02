Универсальная ремонтная муфта б/уп.

Универсальная ремонтная муфта 1/2-5/8-3/4. Совместима со всеми распространенными садовыми шлангами. Эргономичная конструкция. Для соединения 2 шлангов или ремонта поврежденного шланга.

Особенности и преимущества
Эргономичная конструкция
  • Для удобства использования
Может использоваться повсеместно
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Для соединения и ремонта 2 шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Цвет Черный
Вес (кг) 0,041
Вес (с упаковкой) (кг) 0,034
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 65 x 39 x 39
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента