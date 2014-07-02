Средство для мойки мотоцикла, 500мл
Для ручной чистки мотоциклов. Мягко и эффективно удаляет типичные загрязнения, такие как тормозная пыль, износ шин, насекомые, грязь и масло. Мечта в использовании благодаря липкой гелевой формуле.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (кг)
|0,562
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,719
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 70 x 240
Свойства
- Улучшенная формула – особенно эффективна даже против стойкой тормозной пыли
- Гелевая формула обеспечивает идеальное сцепление и простоту использования.
- Готовое к использованию чистящее средство
- Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
- Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Совместимая техника
Области применения
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды