Электрогенератор PGG 8/3
Мощный синхронный генератор PGG 8/3 с постоянной отдаваемой мощностью 7 кВт, оснащенный 4-тактным бензиновым двигателем и 25-литровым топливным баком. Для автономного питания однофазным и трехфазным током.
Мощный синхронный генератор PGG 8/3 с бензиновым двигателем обеспечивает надежное электропитание в любых местах, в т. ч. на объектах без стабильного электроснабжения, например, на стройплощадках, в сельском или коммунальном хозяйстве. Благодаря устойчивым к повреждениям колесам и складной ручке аппарат можно легко перемещать на разные объекты и с одного места применения к другому. Вместительный 25-литровый топливный бак обеспечивает продолжительную работу (до 7 ч, в режиме полной нагрузки – 5,5 ч). Надежный 4-тактный бензиновый двигатель, соответствующий европейскому экологическому стандарту STAGE V, обеспечивает постоянную отдачу мощности 7 кВт. Благодаря 2 однофазным штепсельным розеткам с защитным контактом и красной розетке для питания трехфазным напряжением 400 В генератор PGG 8/3 обеспечивает различные варианты подключения электроприборов. При этом автоматический регулятор напряжения позволяет подключать к аппарату чувствительные электронные устройства. Безопасность эксплуатации гарантируют продуманные предохранительные устройства. Системы защиты от перегрузки и недостатка масла, а также прочная рама из стальных труб надежно защищают аппарат и использующий его персонал от любых рисков.
Особенности и преимущества
Исключительная простота использования
Высокая надежность и безопасность
Надежность и высокая мощность
Возможность использования аппаратов высокого давления Kärcher
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|76
|Потребляемая мощность (кВт)
|2
|Номинальная мощность (трехфазный ток) (кВт)
|7
|Мощность (кВт)
|2,5
|Производительность (трехфазный ток) (кВт)
|макс. 7,5
|Тип привода
|Бензин
|Рабочий объем (см³)
|440
|Мощность двигателя (кВт/л.с.)
|9 / 12,2
|Расход топлива (л/ч)
|4,5
|Емкость бака (л)
|25
|Время работы при 50% мощности (ч)
|7
|Время работы при 100% мощности (ч)
|5,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|99,625
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|89,7
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|743 x 713 x 670
Описание комплектации
- Индикатор режима работы
- Выход постоянного тока (12 В)
- Степень защиты IP 23
- Система защиты от недостатка масла и перегрузки
- Указатель уровня топлива
- 1-фазная штепсельная розетка типа F (с защитным контактом)
- 3-фазная штепсельная розетка CEE (16 А)
- Автоматическое регулирование напряжения (AVR)
Видео
Области применения
- Автономный источник энергии для муниципальных хозяйств, например, для пылесосов
- Автономный источник энергии в строительстве, например, для угловых шлифовальных машин
- Автономный источник энергии в сельском хозяйстве, например,для аппаратов высокого давления