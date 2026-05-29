Мощный синхронный генератор PGG 8/3 с бензиновым двигателем обеспечивает надежное электропитание в любых местах, в т. ч. на объектах без стабильного электроснабжения, например, на стройплощадках, в сельском или коммунальном хозяйстве. Благодаря устойчивым к повреждениям колесам и складной ручке аппарат можно легко перемещать на разные объекты и с одного места применения к другому. Вместительный 25-литровый топливный бак обеспечивает продолжительную работу (до 7 ч, в режиме полной нагрузки – 5,5 ч). Надежный 4-тактный бензиновый двигатель, соответствующий европейскому экологическому стандарту STAGE V, обеспечивает постоянную отдачу мощности 7 кВт. Благодаря 2 однофазным штепсельным розеткам с защитным контактом и красной розетке для питания трехфазным напряжением 400 В генератор PGG 8/3 обеспечивает различные варианты подключения электроприборов. При этом автоматический регулятор напряжения позволяет подключать к аппарату чувствительные электронные устройства. Безопасность эксплуатации гарантируют продуманные предохранительные устройства. Системы защиты от перегрузки и недостатка масла, а также прочная рама из стальных труб надежно защищают аппарат и использующий его персонал от любых рисков.