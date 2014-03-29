HD / HDS
eco!efficiency
Эксплуатация любых аппаратов HDS в режиме eco!efficiency обеспечивает:
- повышенную экономичность,
- повышенную экологичность,
- экономию 20 % топлива и
- уменьшение выбросов CO2 на 20 %.
Оптимальные принадлежности
Обширный выбор принадлежностей для решения специфических задач позволяет выполнять работы быстрее и во многих случаях с экономией энергии и воды.
- Грязевая фреза, сочетающая преимущества точечного и веерного сопел, обеспечивает устранение стойких загрязнений.
- Приспособления для очистки поверхностей позволяют эффективно очищать большие площади.
- Мощное сопло с повышенным на 40 % ударным давлением струи ускоряет очистку и улучшает ее результат.
- Вращающиеся моечные щетки гарантируют бережную и эффективную мойку автомобилей.
Регулировка давления и расхода воды непосредственно с пистолета
Регулятор Servo Control позволяет плавно изменять
параметры струи:
- обеспечивается выбор режима, оптимального для решения конкретной задачи чистки,
- незначительные загрязнения могут удаляться в энергосберегающем режиме.
Своевременное прекращение подачи воды
В случае использования длинной подводки воды на входе аппарата существует
возможность заблаговременного отключения водоснабжения, поскольку запас воды
- в шланге и
- поплавковой камере
достаточен для завершения работы.
Полное использование чистящих средств
Емкости с чистящими средствами, используемые при эксплуатации аппаратов с системой Switch Chem, могут опорожняться не до конца, но остаток чистящего средства из отсоединяемой емкости может быть легко и быстро перелит в новую емкость.