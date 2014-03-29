Проточный диспенсер WPD 100

Проточный диспенсер WPD 100

Энергосберегающий режим

Целесообразна активация режима "Power Save".

  • Время работы диспенсера WPD 100 допускает индивидуальную настройку.
  • Во время перерывов в использовании (например, в ночное время или в выходные дни) аппарат работает с минимальным энергопотреблением (< 1 Вт).
  • Это способствует экономии энергии.
Энергосберегающий режим

Очистка вентиляционных прорезей

Необходимо регулярно очищать вентиляционные прорези, находящиеся с задней стороны диспенсера.
Это гарантирует оптимальное функционирование всех компонентов аппарата
и исключает их перегрев. 
Оптимальная вентиляция обеспечивает работу диспенсера WPD в наиболее экономичном режиме 
и способствует энергосбережению.

RM

Посуда многоразового использования

Использование посуды многократного применения вместо одноразовых стаканов способствует охране окружающей среды.

  • Kärcher предлагает емкости из тритана – полимера, не содержащего вредного для здоровья пластификатора бисфенола-А.
  • Для офисов прекрасно подходят стеклянные графины. 
  • Стеклянный дизайнерский графин Eva Solo часто используется при проведении переговоров.
Емкости

Использование баллонов с CO<sub>2</sub>

  • Для эксплуатации диспенсеров, вырабатывающих газированную воду, целесообразно использовать баллоны с CO2 максимально возможного размера (10 кг). Это обеспечивает следующие преимущества:
  • баллоны приходится заменять реже,
  • исключаются дополнительные затраты на транспортировку,
  • обеспечивается более продолжительная работа диспенсера без перерывов на замену баллонов с CO2,
  • уменьшаются затраты на обслуживание аппарата.
Баллоны с CO2

Минимизация эквивалентных выбросов CO<sub>2</sub>

  • Любой расход энергии оставляет свой след – так называемый Product Carbon Footprint (PCF) – в виде двуокиси углерода.
  • Применение проточного диспенсера Kärcher WPD 100 позволит Вам внести важный вклад в дело охраны окружающей среды. 
  • Исключаются затраты энергии на изготовление, транспортировку и очистку бутылей или бутылок. 
  • Исключаются выбросы CO2, связанные с вышеуказанными технологическими процессами.
  • Эквивалентные выбросы CO2 при эксплуатации аппарата WPD 100 в 6 раз меньше, чем при использовании кулеров со сменными бутылями, и в 10 раз меньше, чем при продаже бутылочной воды через автоматы.
Эквивалентные выбросы CO2

Энергосберегающий режим

Целесообразна активация режима "Power Save".

  • Время работы диспенсера WPD 100 допускает индивидуальную настройку.
  • Во время перерывов в использовании (например, в ночное время или в выходные дни) аппарат работает с минимальным энергопотреблением (< 1 Вт).
  • Это способствует экономии энергии.
Энергосберегающий режим

Минимизация эквивалентных выбросов CO<sub>2</sub>

  • Любой расход энергии оставляет свой след – так называемый Product Carbon Footprint (PCF) – в виде двуокиси углерода.
  • Применение проточного диспенсера Kärcher WPD 100 позволит Вам внести важный вклад в дело охраны окружающей среды. 
  • Исключаются затраты энергии на изготовление, транспортировку и очистку бутылей или бутылок. 
  • Исключаются выбросы CO2, связанные с вышеуказанными технологическими процессами.
  • Эквивалентные выбросы CO2 при эксплуатации аппарата WPD 100 в 6 раз меньше, чем при использовании кулеров со сменными бутылями, и в 10 раз меньше, чем при продаже бутылочной воды через автоматы.
Эквивалентные выбросы CO2

Посуда многоразового использования

Использование посуды многократного применения вместо одноразовых стаканов способствует охране окружающей среды.

  • Kärcher предлагает емкости из тритана – полимера, не содержащего вредного для здоровья пластификатора бисфенола-А.
  • Для офисов прекрасно подходят стеклянные графины. 
  • Стеклянный дизайнерский графин Eva Solo часто используется при проведении переговоров.
Емкости

Очистка вентиляционных прорезей

Необходимо регулярно очищать вентиляционные прорези, находящиеся с задней стороны диспенсера.

Это гарантирует оптимальное функционирование всех компонентов аппарата
и исключает их перегрев.
Оптимальная вентиляция обеспечивает работу диспенсера WPD в наиболее экономичном режиме
и способствует энергосбережению.

RM

Использование баллонов с CO<sub>2</sub>

Для эксплуатации диспенсеров, вырабатывающих газированную воду, целесообразно использовать баллоны с CO2 максимально возможного размера (10 кг). Это обеспечивает следующие преимущества:

  • баллоны приходится заменять реже,
  • исключаются дополнительные затраты на транспортировку,
  • обеспечивается более продолжительная работа диспенсера без перерывов на замену баллонов с CO2,
  • уменьшаются затраты на обслуживание аппарата.
Применение WPD 100