Средство для очистки поверхностей CA 30 C, 1л
Концентрированное универсальное средство для чистки поверхностей в помещениях. Быстро высыхает и не оставляет разводов.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|12
|pH
|11
|Вес (кг)
|1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,119
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|366 x 232 x 298
Свойства
- Универсальное концентрированное средство для очистки поверхности
- Эффективно удаляет остатки пищи, жировые загрязнения, остатки никотина, пятна кофе
- Мощное очищающее действие на всех водо- и спиртоустойчивых жестких поверхностях
- Не оставляет полос и разводов даже на блестящих поверхностях
- Может применяться и для уборки полов
- Придает приятный цитрусовый аромат
- Имеет европейскую экологическую маркировку (EU Ecolabel)
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Области применения
- Очистка полов и поверхностей