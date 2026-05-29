Средство для очистки стекол CA 40 R, готовый к применению, 0.5л
Готовый к использованию очиститель для стекол, быстро высыхает и не оставляет разводов - также подходит для пластиковых поверхностей. Без пульверизатора. Номер для заказа пульверизатора: 6.295-722.0 - красный (пенообразующий); 6.295-723.0 - синий (струйчатый).
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|0,5
|Единица упаковки (шт.)
|12
|pH
|7
|Вес (кг)
|0,495
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,573
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|65 x 65 x 223
Свойства
- Готовое к применению средство для очистки стекол
- Удаляет отпечатки пальцев, пыль, атмосферные загрязнения, жировые загрязнения
- Превосходно очищает стеклянные и полимерные поверхности
- Не оставляет полос и разводов даже на блестящих поверхностях
- Легкие, эргономичные бутылки 500 мл с пульверизатром (заказывается отдельно)
- Многоразовые профессиональные пульверизаторы
- Придает приятный цитрусовый аромат
- Имеет европейскую экологическую маркировку (EU Ecolabel)
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Видео
Области применения
- Очистка стекол