Средство для очистки стекол CA 40 R, готовый к применению, 5л
Готовый к использованию очиститель для стекол, быстро высыхает и не оставляет разводов - также подходит для пластиковых поверхностей. Без пульверизатора. Номер для заказа пульверизатора: 6.295-722.0 - красный (пенообразующий); 6.295-723.0 - синий (струйчатый).
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Единица упаковки (шт.)
|2
|pH
|7
|Вес (кг)
|4,945
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,315
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|192 x 145 x 248
Области применения
- Очистка стекол