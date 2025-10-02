Средство для очистки стекол CA 40 R, готовый к применению, 5л

Готовый к использованию очиститель для стекол, быстро высыхает и не оставляет разводов - также подходит для пластиковых поверхностей. Без пульверизатора. Номер для заказа пульверизатора: 6.295-722.0 - красный (пенообразующий); 6.295-723.0 - синий (струйчатый).

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Единица упаковки (шт.) 2
pH 7
Вес (кг) 4,945
Вес (с упаковкой) (кг) 5,315
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 192 x 145 x 248
Совместимая техника
Области применения
  • Очистка стекол
Принадлежности