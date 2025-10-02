Активное чистящее средство RM 25 ASF, кислота, концентрат, 10л
Кислотное чистящее средство RM 25 ASF для основной чистки санитарных зон. Удаляет осадок, ржавчину, накипь, масла. Идеально подходит для очистки внутренних стенок пищевых контейнеров.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|0,2
|Вес (кг)
|10,94
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Совместимая техника
Области применения
- Чистка бочек
- Уборка на молочных кухнях
- Уборка в санитарных помещениях
- Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов