Системное средство защиты аппаратов Advance 1 RM 110, 1л
Системное средство защиты с функцией защиты водопроводящих частей от образования известковых отложений позволяет сохранять высокую производительность аппаратов высокого давления с подогревом воды при использовании воды средней или высокой жесткости.
Оптимальное решение при использовании воды средней и высокой жесткости: системное средство защиты аппаратов Advance 1 RM 110 надежно оберегает аппараты высокого давления с подогревом воды, оснащенные интегрированной системой защиты, от образования известковых отложений внутри нагревательного змеевика при температурах воды до 150 °C. Тем самым обеспечиваются постоянный поток воды через змеевик, сохранение высокой производительности аппарата, значительное продление срока его службы и экономия энергии. Не требуется также принимать меры по периодическому удалению известкового налета, что снижает затраты на техническое обслуживание. Средство соответствует стандартам HACCP, благодаря чему оно пригодно для применения на предприятиях пищевой промышленности, и очень удобно в применении – практичная емкость с ним легко присоединяется непосредственно к аппарату.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|6
|pH
|9
|Вес (кг)
|0,017
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,18
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|242 x 233 x 208
Свойства
- Комплексная защита и уход для аппаратов высокого давления с подогревом воды
- Специально для устройств, оснащенных интегрированной системой защиты
- Эффективно защищает нагревательный змеевик от обызвествления
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит фосфатов
- Не содержит NTA
Совместимая техника
Области применения
- Транспорт и транспортное оборудование
- Мойка кузова автомобиля/двигателя
- Обезжиривание и фосфатирование
- Обезжиривание поверхностей
- Техобслуживание оборудования, защита от накипи