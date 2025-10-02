Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31, 20л

Высококонцентрированное средство для общей чистки высоким давлением. Эффективно устраняет стойкие масляные и жировые загрязнения, деготь и сажу.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (кг) 22,8
Вес (с упаковкой) (кг) 24,218
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 260 x 237 x 430
Области применения
  • Транспорт и транспортное оборудование
  • Уборка в животноводческих помещениях
  • Чистка бочек
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Очистка деталей
  • Обезжиривание поверхностей
  • Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов
  • Очистка фасадов.
Принадлежности