Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31, 2.5л

Высококонцентрированное средство для общей чистки высоким давлением. Эффективно устраняет стойкие масляные и жировые загрязнения, деготь и сажу.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 2,5
Единица упаковки (шт.) 4
pH 13
Вес (с упаковкой) (кг) 3,05
Области применения
  • Транспорт и транспортное оборудование
  • Уборка в животноводческих помещениях
  • Чистка бочек
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Очистка деталей
  • Обезжиривание поверхностей
  • Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов
  • Очистка фасадов.