Жидкое обезжиривающее средство RM 39 ASF, 20л
Бережная очистка и обезжиривание - эффективно удалаяет масла, жиры, копоть с метальических частей, обеспечевает временную защиту от коррозии.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|10,5
|Вес (кг)
|22
|Вес (с упаковкой) (кг)
|23,373
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 237 x 430
Свойства
- Эффективное обезжиривающее средство для аппаратов высокого давления и установок для очистки деталей
- Растворяет масляные, жировые загрязнения и пятна ржавчины
- Защищает металлические детали от коррозии для краткосрочного промежуточного хранения
- Деликатен к обрабатываемым материалам.
- Формула с низким пенообразованием
- Уровень рН в концентрате ок. 10
- Желтоватая жидкость с характерным запахом
- Не содержит NTA
- Без нитритов и галогенезированных углеводородов
Совместимая техника
Области применения
- Очистка деталей
- Обезжиривание поверхностей