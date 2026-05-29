Жидкое обезжиривающее средство RM 39 ASF, 20л

Бережная очистка и обезжиривание - эффективно удалаяет масла, жиры, копоть с метальических частей, обеспечевает временную защиту от коррозии.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 10,5
Вес (кг) 22
Вес (с упаковкой) (кг) 23,373
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Свойства
  • Эффективное обезжиривающее средство для аппаратов высокого давления и установок для очистки деталей
  • Растворяет масляные, жировые загрязнения и пятна ржавчины
  • Защищает металлические детали от коррозии для краткосрочного промежуточного хранения
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
  • Формула с низким пенообразованием
  • Уровень рН в концентрате ок. 10
  • Желтоватая жидкость с характерным запахом
  • Не содержит NTA
  • Без нитритов и галогенезированных углеводородов
Жидкое обезжиривающее средство RM 39 ASF, 20л
Жидкое обезжиривающее средство RM 39 ASF, 20л
Жидкое обезжиривающее средство RM 39 ASF, 20л
Жидкое обезжиривающее средство RM 39 ASF, 20л
Области применения
  • Очистка деталей
  • Обезжиривание поверхностей
Принадлежности