Коммунальная машина C 65 TC Multi-functional system vehicle

Особенности и преимущества
Широкое разнообразие типов машин, вариантов их конструктивного исполнения и возможностей дооснащения
  • Гибкие возможности применения и широкий выбор мощных навесных агрегатов.
  • Два стандартизированных узла для установки навесных агрегатов (переднего / заднего) и 3-й монтажный узел для полунавесного оборудования.
  • Система быстрой замены обеспечивает замену навесных агрегатов одним человеком без использования инструментов.
Эргономичная кабина с высоким уровнем комфорта
  • Кондиционер с отопителем и системой регулируемых воздуходувов позволяет в любую погоду создать в кабине оптимальный микроклимат.
  • Круговой обзор обеспечивает хорошую видимость рабочей зоны и безопасное маневрирование.
Спецификации

Технические характеристики

Привод Дизель
Привод ходовой части Полный привод
Производитель двигателя Kubota
Мощность двигателя (кВт) 48
Рабочий объем (см³) 2615
Цилиндр 4
Стандарт выбросов выхлопных газов STAGE V
Топливный бак (л) 65
Скорость движения (км/ч) 40
Рабочая скорость (км/ч) 20
Колесная база (мм) 1870
Полная нормативная масса (кг) 3500
Допустимая общая масса (опция) (кг) 3800
Вес (без аксессуаров) (кг) 2089
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 3669 x 1266 x 2215

Оснащение

  • Сажевый фильтр
  • Кондиционирование воздуха
  • Отопитель
  • Проблесковый маячок
  • Возможность круглогодичной эксплуатации
Коммунальная машина C 65 TC Multi-functional system vehicle
Коммунальная машина C 65 TC Multi-functional system vehicle
Коммунальная машина C 65 TC Multi-functional system vehicle

Видео

Области применения
  • Подходит для дорог, влажной уборки, зимнего обслуживания дорог, ухода за зелеными зонами, а также для осуществления перевозок