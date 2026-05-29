Коммунальная машина C 65 TC Multi-functional system vehicle
Особенности и преимущества
Широкое разнообразие типов машин, вариантов их конструктивного исполнения и возможностей дооснащения
- Гибкие возможности применения и широкий выбор мощных навесных агрегатов.
- Два стандартизированных узла для установки навесных агрегатов (переднего / заднего) и 3-й монтажный узел для полунавесного оборудования.
- Система быстрой замены обеспечивает замену навесных агрегатов одним человеком без использования инструментов.
Эргономичная кабина с высоким уровнем комфорта
- Кондиционер с отопителем и системой регулируемых воздуходувов позволяет в любую погоду создать в кабине оптимальный микроклимат.
- Круговой обзор обеспечивает хорошую видимость рабочей зоны и безопасное маневрирование.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод
|Дизель
|Привод ходовой части
|Полный привод
|Производитель двигателя
|Kubota
|Мощность двигателя (кВт)
|48
|Рабочий объем (см³)
|2615
|Цилиндр
|4
|Стандарт выбросов выхлопных газов
|STAGE V
|Топливный бак (л)
|65
|Скорость движения (км/ч)
|40
|Рабочая скорость (км/ч)
|20
|Колесная база (мм)
|1870
|Полная нормативная масса (кг)
|3500
|Допустимая общая масса (опция) (кг)
|3800
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|2089
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|3669 x 1266 x 2215
Оснащение
- Сажевый фильтр
- Кондиционирование воздуха
- Отопитель
- Проблесковый маячок
- Возможность круглогодичной эксплуатации
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Области применения
- Подходит для дорог, влажной уборки, зимнего обслуживания дорог, ухода за зелеными зонами, а также для осуществления перевозок