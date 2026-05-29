Коммунальная машина S 100/130 Multi-functional system vehicl
Особенности и преимущества
Широкое разнообразие типов машин, вариантов их конструктивного исполнения и возможностей дооснащенияГибкие возможности применения и широкий выбор мощных навесных агрегатов. Два стандартизированных узла для установки навесных агрегатов (переднего / заднего) и 3-й монтажный узел для полунавесного оборудования. Система быстрой замены обеспечивает замену навесных агрегатов одним человеком без использования инструментов.
Эргономичная кабина с высоким уровнем комфортаУдобная и эргономичная кабина с хорошим всесторонним обзором.
Удобный доступ к обслуживаемым узламПроведение повседневных работ по техническому обслуживанию не требует демонтажа навесного оборудования. Гидравлический механизм подъема обшивки моторного отсека позволяет откидывать ее вместе с установленным полунавесным агрегатом. Откидные или складные элементы боковой обшивки справа и слева.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод
|Дизель
|Привод ходовой части
|Полный привод
|Производитель двигателя
|Deutz
|Мощность двигателя (кВт)
|95
|Рабочий объем (см³)
|3621
|Цилиндр
|4
|Стандарт выбросов выхлопных газов
|STAGE V
|Топливный бак (л)
|84
|Скорость движения (км/ч)
|40
|Рабочая скорость (км/ч)
|20
|Колесная база (мм)
|1827
|Полная нормативная масса (кг)
|5500
|Допустимая общая масса (опция) (кг)
|6000
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|3100
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|3921 x 1360 x 2233
Оснащение
- Сажевый фильтр
- Кондиционирование воздуха
- Отопитель
- Проблесковый маячок
- Возможность круглогодичной эксплуатации
Видео
Области применения
- Подходит для ухода за зелеными насаждениями, выполнения зимних работ, подметания и уборки