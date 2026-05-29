Коммунальная машина S 100/130 Multi-functional system vehicl

Особенности и преимущества
Коммунальная машина S 100/130 Multi-functional system vehicl: Широкое разнообразие типов машин, вариантов их конструктивного исполнения и возможностей дооснащения
Широкое разнообразие типов машин, вариантов их конструктивного исполнения и возможностей дооснащения
Гибкие возможности применения и широкий выбор мощных навесных агрегатов. Два стандартизированных узла для установки навесных агрегатов (переднего / заднего) и 3-й монтажный узел для полунавесного оборудования. Система быстрой замены обеспечивает замену навесных агрегатов одним человеком без использования инструментов.
Коммунальная машина S 100/130 Multi-functional system vehicl: Эргономичная кабина с высоким уровнем комфорта
Эргономичная кабина с высоким уровнем комфорта
Удобная и эргономичная кабина с хорошим всесторонним обзором.
Коммунальная машина S 100/130 Multi-functional system vehicl: Удобный доступ к обслуживаемым узлам
Удобный доступ к обслуживаемым узлам
Проведение повседневных работ по техническому обслуживанию не требует демонтажа навесного оборудования. Гидравлический механизм подъема обшивки моторного отсека позволяет откидывать ее вместе с установленным полунавесным агрегатом. Откидные или складные элементы боковой обшивки справа и слева.
Спецификации

Технические характеристики

Привод Дизель
Привод ходовой части Полный привод
Производитель двигателя Deutz
Мощность двигателя (кВт) 95
Рабочий объем (см³) 3621
Цилиндр 4
Стандарт выбросов выхлопных газов STAGE V
Топливный бак (л) 84
Скорость движения (км/ч) 40
Рабочая скорость (км/ч) 20
Колесная база (мм) 1827
Полная нормативная масса (кг) 5500
Допустимая общая масса (опция) (кг) 6000
Вес (без аксессуаров) (кг) 3100
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 3921 x 1360 x 2233

Оснащение

  • Сажевый фильтр
  • Кондиционирование воздуха
  • Отопитель
  • Проблесковый маячок
  • Возможность круглогодичной эксплуатации
Коммунальная машина S 100/130 Multi-functional system vehicl
Коммунальная машина S 100/130 Multi-functional system vehicl
Коммунальная машина S 100/130 Multi-functional system vehicl

Видео

Области применения
  • Подходит для ухода за зелеными насаждениями, выполнения зимних работ, подметания и уборки