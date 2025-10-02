Внутренние помещения площадью более 600 квадратных метров, например, в производственных зданиях или на складах, идеально подходят для нашей компактной и очень маневренной подметально-уборочной машины KM 75/40 W Bp Pack с аккумуляторами, включенными в стандартную комплектацию, и встроенным зарядным устройством с электронным управлением. Подметальная система с подключаемой боковой щеткой, регулировкой поверхности подметания и основным подметальным валиком, который можно заменить без использования инструментов, гарантирует тщательные и быстрые результаты уборки на всех типах твердых полов, а с дополнительным комплектом для подметания ковров — даже на текстильных полах. Благодаря эффективному взаимодействию мощного всасывания пыли и механической очистки фильтра пылесос работает практически без пыли и работает очень тихо. Концепция управления EASY Operation, передвижной 40-литровый мусоросборник с тележкой, встроенный тяговый привод с бесступенчатой регулировкой скорости подметания и многие другие продуманные детали обеспечивают максимальное удобство для пользователя во время работы и, следовательно, позволяют работать без усталости в течение длительного времени.