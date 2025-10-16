3,5m WD

La prolongación de mangueras de aspiración de 3,5 m es apta para todos los aspiradores multiusos de Kärcher; proporciona un radio de acción más amplio y una mayor libertad de movimiento.

La prolongación de mangueras de aspiración de 3,5 m aumenta el radio de acción y mejora la libertad de movimiento, facilitando así el trabajo, especialmente en la limpieza de escaleras o en la limpieza interna de automóviles. La práctica prolongación de mangueras de aspiración es ideal para todos los aspiradores multiusos de Kärcher de la gama Home & Garden.

Características y ventajas
Ampliación del radio de acción y optimización de la libertad de movimiento (p. ej., en la limpieza interna de automóviles)
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar (mm) 35
Color Negro
Peso (kg) 0,9
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 3600 x 55 x 64
Campos de aplicación
  • Renovación
  • Taller
  • Cuartos de bricolaje
  • Sótanos
  • Parking
  • Entrada
  • Escaleras