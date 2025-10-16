3,5m WD
La prolongación de mangueras de aspiración de 3,5 m es apta para todos los aspiradores multiusos de Kärcher; proporciona un radio de acción más amplio y una mayor libertad de movimiento.
La prolongación de mangueras de aspiración de 3,5 m aumenta el radio de acción y mejora la libertad de movimiento, facilitando así el trabajo, especialmente en la limpieza de escaleras o en la limpieza interna de automóviles. La práctica prolongación de mangueras de aspiración es ideal para todos los aspiradores multiusos de Kärcher de la gama Home & Garden.
Características y ventajas
Ampliación del radio de acción y optimización de la libertad de movimiento (p. ej., en la limpieza interna de automóviles)
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|3600 x 55 x 64
Campos de aplicación
- Renovación
- Taller
- Cuartos de bricolaje
- Sótanos
- Parking
- Entrada
- Escaleras