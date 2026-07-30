Accesorio enrollador de mangueras automático HDS C

Kit de montaje completo de enrollador de mangueras automático para la gama compacta HDS. Montaje extremadamente sencillo y todas las funciones del equipo están disponibles. Ofrece comodidad máxima al enrollar y desenrollar la manguera de alta presión. Incluye: enrollador de mangueras automático, manguera de alta presión y todos los elementos de conexión.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso con embalaje incluido. (kg) 30

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

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