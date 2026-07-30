Accesorio enrollador de mangueras para equipos de gasolina de alta presión, 30 m

Kit de montaje del enrollador de mangueras para montaje en el equipo. Para un almacenaje de la manguera de alta presión de forma segura y en poco espacio (con manguera de conexión hacia la salida de alta presión del equipo). Regulable bajo presión con conexión 22 x 1,5.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 30
Color Antracita
Peso con embalaje incluido. (kg) 9,4

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
Created with AI (artificial intelligence)

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