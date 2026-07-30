Accesorio enrollador de mangueras para gama compacta HDS, 20 m
Kit de montaje de enrollador de mangueras para montaje en el equipo. Para un almacenaje de la manguera de alta presión de forma segura y en poco espacio (con manguera de conexión hacia la salida de alta presión del equipo). Regulable bajo presión con conexión para el acoplamiento macho.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|20
|Color
|Negro
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|3,4
Scope of supply
- Enrollador de mangueras
Accesorios
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