Almohadila interior accesorios

Paño de microfibras para interiores con cinta de sujeción. Junto con la botella pulverizada resulta ideal para una limpieza óptima de todo tipo de superficies lisas.

Gracias al sistema con cintas de sujeción, el limpiacristales de microfibra puede cambiarse y fijarse con facilidad a la botella pulverizadora.

Características y ventajas
Paño de microfibras Indoor
  • Para ventanas limpias sin marcas.
Fijación con sistema de cintas de sujeción
  • Gracias a la fijación con cintas de sujeción es posible cambiar de forma sencilla y rápida el paño de microfibra.
Apto para kit adicional de botella pulverizadora WV (2.633-129.0)
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 2
Textil compuesto de fibra 85 % poliéster; 15 % poliamida
Color blanco
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 70 x 275 x 30
Campos de aplicación
  • Baldosas
  • Espejos
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
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