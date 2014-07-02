Aspiradores profesionales

Kärcher Batteries

Batteries

GO TO PRODUCTS
Kärcher Battery chargers

Battery chargers

GO TO PRODUCTS
Kärcher Kits de boquillas

Kits de boquillas

GO TO PRODUCTS
Kärcher Filter bags

Filter bags

GO TO OVERVIEW
Kärcher Filtro T / NT

Filtro T / NT

GO TO OVERVIEW
Kärcher Codos

Codos

GO TO OVERVIEW
Kärcher Boquillas de aspiración

Boquillas de aspiración

GO TO OVERVIEW
Kärcher Tubos de aspiración

Tubos de aspiración

GO TO OVERVIEW
Kärcher Mangueras de aspiración

Mangueras de aspiración

GO TO OVERVIEW
Kärcher Manguitos de acoplamiento

Manguitos de acoplamiento

GO TO OVERVIEW
Kärcher Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos

Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos

GO TO PRODUCTS
Kärcher Otros accesorios NT

Otros accesorios NT

GO TO PRODUCTS
Kärcher Accesorios para aspiradores de cepillos

Accesorios para aspiradores de cepillos

GO TO PRODUCTS
Kärcher Accesorios adicionales para el aspirador en seco

Accesorios adicionales para el aspirador en seco

GO TO PRODUCTS
Kärcher Further accessories Electric broom

Further accessories Electric broom

GO TO PRODUCTS
Kärcher Set agentes no conductores

Set agentes no conductores

GO TO PRODUCTS
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados