Boquilla para juntas adicional largo WD

Boquilla de ranuras extralarga revisada a fondo. Ideal para lugares de difícil acceso del vehículo. Apta para todos los aspiradores multiuso Home & Garden de Kärcher.

La boquilla de ranuras extralarga y revisada a fondo se presenta en un formato aún más fino y convence por su manejo, todavía mejor. De esta forma se pueden limpiar aún más cómodamente lugares de difícil acceso, como pequeños espacios intermedios o juntas del vehículo y del hogar. La boquilla de ranuras extralarga es ideal para todos los aspiradores multiuso Home & Garden de Kärcher.

Características y ventajas
Boquilla de ranuras extralarga, revisada a fondo y aún más fina
Para la limpieza a fondo de lugares de difícil acceso del vehículo o del hogar
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 350 x 40 x 40
Campos de aplicación
  • Espacios intermedios
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
  • Cajones laterales del vehículo