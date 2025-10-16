Boquilla para juntas adicional largo WD
Boquilla de ranuras extralarga revisada a fondo. Ideal para lugares de difícil acceso del vehículo. Apta para todos los aspiradores multiuso Home & Garden de Kärcher.
La boquilla de ranuras extralarga y revisada a fondo se presenta en un formato aún más fino y convence por su manejo, todavía mejor. De esta forma se pueden limpiar aún más cómodamente lugares de difícil acceso, como pequeños espacios intermedios o juntas del vehículo y del hogar. La boquilla de ranuras extralarga es ideal para todos los aspiradores multiuso Home & Garden de Kärcher.
Características y ventajas
Boquilla de ranuras extralarga, revisada a fondo y aún más fina
Para la limpieza a fondo de lugares de difícil acceso del vehículo o del hogar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|350 x 40 x 40
Campos de aplicación
- Espacios intermedios
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Cajones laterales del vehículo