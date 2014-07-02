Boquilla triple, 036

Boquilla triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente. Conexión M 18 x 1,5.

Boquilla triple de conmutación manual. Robusta, duradera y resistente a la suciedad. Cómodo cambio del tipo de chorro entre chorro concentrado de alta presión (0°), chorro plano de alta presión (25°) y chorro plano de baja presión (40°). En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente. Conexión M 18 x 1,5.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 300
Tamaño de la boquilla ( ) 36
Temperatura (°C) máx. 80
Conexión M 18
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,3
Equipos compatibles
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