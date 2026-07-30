Boquilla turbo, pequeño, 040

Con chorro concentrado giratorio para proporcionar una mayor eliminación: la nueva boquilla turbo Performance con un tamaño de la boquilla de 040 alcanza un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % mayor que su predecesora.

La nueva boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 040) se caracteriza por unas pérdidas internas de rendimiento mínimas y una calidad del chorro máxima, que permiten un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado que el modelo anterior. Gracias al chorro concentrado giratorio, con una presión de trabajo de un máx. de 180 bar / 18 MPa y una temperatura del agua de hasta 60 °C, alcanza una potencia de limpieza 10 veces mayor frente a las boquillas de alta presión convencionales. Además, convence con una boquilla cerámica y un anillo de cerámica para garantizar la máxima vida útil.

Características y ventajas
Un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado que el modelo anterior
  • Increíble ahorro de tiempo.
Pérdidas de rendimiento reducidas al mínimo y optimización de la calidad del chorro
  • Gracias al mayor efecto de limpieza, también se elimina la suciedad incrustada.
El chorro concentrado giratorio de la tobera giratoria combina las ventajas del chorro plano y del chorro concentrado
  • Alto poder limpiador y, al mismo tiempo, gran rendimiento de superficie.
Boquilla cerámica y anillo cerámico
  • Máxima vida útil.
Gran rendimiento de limpieza
  • Eliminación rápida de la suciedad incrustada.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 180
Presión (bar) máx. 180
Temperatura (°C) máx. 60
Tamaño de la boquilla ( ) 40
Tamaño pequeño
Conexión EASY!Lock
Color Antracita
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 90 x 57 x 57
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Created with AI (artificial intelligence)

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