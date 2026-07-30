Boquilla turbo, pequeño, 045

Hasta un 50 % más de rendimiento de limpieza y de superficie que su predecesora: en la nueva boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 045) se han reducido al mínimo las pérdidas de rendimiento y aumentado al máximo la calidad del chorro.

Potencia compactada en una pequeña boquilla: la boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 045) proporciona un rendimiento de limpieza 10 veces mayor en comparación con las boquillas habituales gracias al chorro concentrado giratorio. Y en comparación con su predecesora, ofrece un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado. Con un máx. de 180 bar / 18 MPa y una temperatura del agua de 60 °C, no deja ni rastro siquiera de la suciedad más incrustada. Y la boquilla cerámica y el anillo de cerámica permiten una vida útil extremadamente larga.

Características y ventajas
Un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado que el modelo anterior
  • Increíble ahorro de tiempo.
Pérdidas de rendimiento reducidas al mínimo y optimización de la calidad del chorro
  • Gracias al mayor efecto de limpieza, también se elimina la suciedad incrustada.
El chorro concentrado giratorio de la tobera giratoria combina las ventajas del chorro plano y del chorro concentrado
  • Alto poder limpiador y, al mismo tiempo, gran rendimiento de superficie.
Boquilla cerámica y anillo cerámico
  • Máxima vida útil.
Gran rendimiento de limpieza
  • Eliminación rápida de la suciedad incrustada.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 180
Presión (bar) máx. 180
Temperatura (°C) máx. 60
Tamaño de la boquilla ( ) 45
Tamaño pequeño
Conexión EASY!Lock
Color Antracita
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,3
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados