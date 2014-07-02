Boquillas de recambio para T-Racer
Boquillas de recambio grises de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las boquillas de las clases de equipos K2-K5 (T 250, T 300, T 400).
Boquillas de recambio grises de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las boquillas de las clases de equipos K2-K5 (T 250, T 300, T 400).
Características y ventajas
Boquilla de recambio
- Cambio rápido y sencillo de las boquillas viejas.
- Larga vida útil y alta calidad.
Chorro plano de alta presión
- Limpieza uniforme y eliminación de la suciedad muy incrustada
- Buen rendimiento de superficie, ideal para limpiar superficies de mayor tamaño.
Limpieza potente con alta presión
- Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|90 x 125 x 30