Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 400 mm

Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.

El cepillo cilíndrico (alto / profundo, semiduro, naranja) con soporte en estrella resistente al desgaste y cerdas de diferente longitud presenta una longitud de 400 mm. Apto para limpiar suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. Cerdas: poliamida, 0,6 mm de grosor, 15-20 mm de longitud.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color naranja
Longitud (mm) 400
Tipo de cepillo alto-profundo
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso con embalaje incluido. (kg) 1
Created with AI (artificial intelligence)

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