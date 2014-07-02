Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 400 mm
Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.
El cepillo cilíndrico (alto / profundo, semiduro, naranja) con soporte en estrella resistente al desgaste y cerdas de diferente longitud presenta una longitud de 400 mm. Apto para limpiar suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. Cerdas: poliamida, 0,6 mm de grosor, 15-20 mm de longitud.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|naranja
|Longitud (mm)
|400
|Tipo de cepillo
|alto-profundo
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1