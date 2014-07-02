Cepillo cilíndrico, duro, verde, 400 mm
Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.
El cepillo cilíndrico (duro, verde) con soporte de estrella resistente al desgaste presenta una longitud de 400 mm. Recomendado para limpiar suelos muy sucios y limpieza a fondo. Apto solo para suelos resistentes. Cerdas: poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de grosor, 20 mm de longitud.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|verde
|Longitud (mm)
|400
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1