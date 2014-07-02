Cepillo cilíndrico, duro, verde, 400 mm

Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.

El cepillo cilíndrico (duro, verde) con soporte de estrella resistente al desgaste presenta una longitud de 400 mm. Recomendado para limpiar suelos muy sucios y limpieza a fondo. Apto solo para suelos resistentes. Cerdas: poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de grosor, 20 mm de longitud.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color verde
Longitud (mm) 400
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso con embalaje incluido. (kg) 1
Created with AI (artificial intelligence)

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