Cepillo cilíndrico, muy blando, blanco, 400 mm
Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.
El cepillo cilíndrico (muy blando, blanco) con soporte en estrella resistente al desgaste presenta una longitud de 400 mm. Es idóneo para limpiar suelos delicados y para pulir. Cerdas: poliamida, 0,3 mm de grosor, 20 mm de longitud.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Longitud (mm)
|400
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1