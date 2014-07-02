Cepillo cilíndrico, muy blando, blanco, 400 mm

Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.

El cepillo cilíndrico (muy blando, blanco) con soporte en estrella resistente al desgaste presenta una longitud de 400 mm. Es idóneo para limpiar suelos delicados y para pulir. Cerdas: poliamida, 0,3 mm de grosor, 20 mm de longitud.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Longitud (mm) 400
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso con embalaje incluido. (kg) 1
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados