Cepillo circular accionado por agua iSolar 400

El cepillo circular accionado por agua iSolar 400 está diseñado para un caudal de agua de 1100-1300 l/h. Para pequeñas y medianas instalaciones fotovoltaicas ).

Accesorios para limpiadoras de alta presión con un caudal de agua de 1100 a 1300 l/h: el iSolar 400 es un cepillo circular accionado por agua que está equipado con un ancho útil de 400 mm. Pueden limpiarse a la perfección especialmente las instalaciones fotovoltaicas pequeñas y medianas. Esto es posible también gracias a su peso reducido y al cómodo manejo del cepillo. Así también se pueden limpiar instalaciones elevadas de forma rápida y cómoda.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de agua (l/h) 1100 / 1300
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Conexión M 18
Diámetro (mm) 400
Peso con embalaje incluido. (kg) 2,5
Campos de aplicación
  • Limpieza de instalaciones fotovoltaicas
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados