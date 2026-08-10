Cepillo circular accionado por agua iSolar 400
El cepillo circular accionado por agua iSolar 400 está diseñado para un caudal de agua de 1100-1300 l/h. Para pequeñas y medianas instalaciones fotovoltaicas ).
Accesorios para limpiadoras de alta presión con un caudal de agua de 1100 a 1300 l/h: el iSolar 400 es un cepillo circular accionado por agua que está equipado con un ancho útil de 400 mm. Pueden limpiarse a la perfección especialmente las instalaciones fotovoltaicas pequeñas y medianas. Esto es posible también gracias a su peso reducido y al cómodo manejo del cepillo. Así también se pueden limpiar instalaciones elevadas de forma rápida y cómoda.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de agua (l/h)
|1100 / 1300
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Conexión
|M 18
|Diámetro (mm)
|400
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,5
Campos de aplicación
- Limpieza de instalaciones fotovoltaicas
Accesorios
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