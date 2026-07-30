Cepillo redondo set

Limpieza de juntas eficaz y sin esfuerzo sin ningún tipo de producto químico: el práctico kit de cepillos para juntas se compone de 4 cerdas negras para juntas y es ideal para la limpieza de juntas de azulejos.

Con el kit de cepillos para juntas se simplifica al máximo la limpieza de, por ejemplo, juntas de azulejos del baño o la cocina. Gracias al perfecto ajuste de las cerdas adaptado a las juntas, se introducen en ellas a todo vapor y garantizan su limpieza absoluta en un instante. Y todo ello sin usar ningún tipo de producto químico.

Características y ventajas
Material de las cerdas de gran calidad
  • Eliminación sencilla de la suciedad resistente.
  • Gran vida útil gracias al desgaste lento de las cerdas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 46 x 8 x 58
Campos de aplicación
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
Created with AI (artificial intelligence)

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