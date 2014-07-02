Codo de plástico, C-DN 32

Plástico con sistema de clips C-32.

Plástico (DN 32) con sistema de clips C-32 y abertura de aire falsa para la reducción del deslizamiento de las boquillas para suelos en recubrimientos textiles de pelo largo o muy densos. Estándar en T 201, T 12/1, T 10/1, T 7/1, BV 111, T 191.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar ( ) B 32
Material Plástico
Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 290 x 75 x 50
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

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