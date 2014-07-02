Codo de plástico, C-DN 32
Plástico con sistema de clips C-32.
Plástico (DN 32) con sistema de clips C-32 y abertura de aire falsa para la reducción del deslizamiento de las boquillas para suelos en recubrimientos textiles de pelo largo o muy densos. Estándar en T 201, T 12/1, T 10/1, T 7/1, BV 111, T 191.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar ( )
|B 32
|Material
|Plástico
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|290 x 75 x 50