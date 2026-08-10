Codo electroconductor embalado NW35 2K
Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Con trampilla de aire de diseño antiestático.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Material
|Plástico
|Color
|Antracita
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|285 x 90 x 52
Videos
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.