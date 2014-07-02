DB 160, boquilla turbo

Boquilla turbo con potente boquilla para rotores contra la suciedad más persistente. El chorro giratorio elimina sin esfuerzo la suciedad producida por la intemperie y ayuda a recuperar rápidamente el brillo, por ejemplo, de las superficies enmohecidas o corroídas. Además, la boquilla turbo convence por su gran rendimiento de superficie. Adecuado para todas las hidrolavadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K5-K7.

Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
  • Elimina de forma eficaz incluso la suciedad muy incrustada de las superficies delicadas.
Limpieza potente con alta presión
  • Limpieza precisa de la suciedad incrustada.
Conexión de bayoneta
  • Especialmente fácil de utilizar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 468 x 51 x 51
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Suciedad resistente
  • Muros de piedra y de jardín