DB 160, boquilla turbo
Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas.
Boquilla turbo con potente boquilla para rotores contra la suciedad más persistente. El chorro giratorio elimina sin esfuerzo la suciedad producida por la intemperie y ayuda a recuperar rápidamente el brillo, por ejemplo, de las superficies enmohecidas o corroídas. Además, la boquilla turbo convence por su gran rendimiento de superficie. Adecuado para todas las hidrolavadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K5-K7.
Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
- Elimina de forma eficaz incluso la suciedad muy incrustada de las superficies delicadas.
Limpieza potente con alta presión
- Limpieza precisa de la suciedad incrustada.
Conexión de bayoneta
- Especialmente fácil de utilizar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|468 x 51 x 51
Campos de aplicación
- Vehículos
- Suciedad resistente
- Muros de piedra y de jardín