eco!Booster 120
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|452 x 104 x 42
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Vehículos
- Para limpiar motos y scooters.
- Fachadas de casas
