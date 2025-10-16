eco!Booster 120

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 452 x 104 x 42

Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).

Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Fachadas de casas
