Extension suction tube WD ID 35 *ww
Práctico tubo de aspiración de prolongación para un mayor radio de acción. La prolongación del tubo de aspiración está especialmente recomendada para su uso en lugares de difícil acceso, como techos altos. El tubo de aspiración tiene una longitud de 0,5 m y un diámetro nominal de 35 mm.
Características y ventajas
Indicado para los lugares de difícil acceso, como techos altos, pozos de luz profundos, etc.
Apta para todos los aspiradores multiusos de Home & Garden de Kärcher
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|480 x 40 x 40