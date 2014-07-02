Filtro de protección del motor (Perma Power)
Filtro intermedio lavable, retiene las partículas suspendidas en el aire húmedo condensado
El filtro EPA, que junto a la fregadora-aspiradora BR 45/22 también es apto para la lava-aspiradora DS 6 de Kärcher, protege al usuario de forma fiable frente a las minúsculas partículas suspendidas, como partículas de polvo o alérgenos del aire húmedo condensado, al retenerlos de forma eficaz. La lava-aspiradora sirve también como filtro protector del motor y evita la penetración de la humedad perjudicial en el motor del equipo. Gracias a su borde de goma blando, el filtro se puede extender sin esfuerzo y enjuagarse con agua corriente.
Características y ventajas
Lavable
- Reutilizable y de larga vida útil
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|195 x 97 x 34