Filtro plano de papel plegado embalado H
Filtro plegado plano HEPA USA realizado en material de fibra de PES/PTFE y certificado según la norma estadounidense para las aplicaciones más difíciles de aspiración de líquidos, polvo fino y suciedad gruesa.
El filtro plegado plano HEPA USA de Kärcher, robusto, resistente a la putrefacción y de larga vida útil, ofrece un grado de separación de polvo del 99,97 % y dispone de una certificación de filtro HEPA según la norma norteamericana. Concebido para todos los aspiradores NT Tact y NT Ap de un solo motor de Kärcher, este filtro es adecuado para los usos más difíciles gracias al material de fibra PES con revestimiento antiadherente de PTFE adicional de alta calidad y resistente a la humedad. El filtro plegado plano procesa grandes cantidades de polvo fino como el que se desprende, por ejemplo, durante el lijado de hormigón fresco, con la misma facilidad que suciedad gruesa, líquidos o materiales pegajosos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de unidades (Unidad(es))
|1
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|240 x 140 x 60