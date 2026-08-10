Filtro plano de papel plegado embalado H

Filtro plegado plano HEPA USA realizado en material de fibra de PES/PTFE y certificado según la norma estadounidense para las aplicaciones más difíciles de aspiración de líquidos, polvo fino y suciedad gruesa.

El filtro plegado plano HEPA USA de Kärcher, robusto, resistente a la putrefacción y de larga vida útil, ofrece un grado de separación de polvo del 99,97 % y dispone de una certificación de filtro HEPA según la norma norteamericana. Concebido para todos los aspiradores NT Tact y NT Ap de un solo motor de Kärcher, este filtro es adecuado para los usos más difíciles gracias al material de fibra PES con revestimiento antiadherente de PTFE adicional de alta calidad y resistente a la humedad. El filtro plegado plano procesa grandes cantidades de polvo fino como el que se desprende, por ejemplo, durante el lijado de hormigón fresco, con la misma facilidad que suciedad gruesa, líquidos o materiales pegajosos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de unidades (Unidad(es)) 1
Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 240 x 140 x 60
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
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