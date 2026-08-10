El filtro plegado plano HEPA USA de Kärcher, robusto, resistente a la putrefacción y de larga vida útil, ofrece un grado de separación de polvo del 99,97 % y dispone de una certificación de filtro HEPA según la norma norteamericana. Concebido para todos los aspiradores NT Tact y NT Ap de un solo motor de Kärcher, este filtro es adecuado para los usos más difíciles gracias al material de fibra PES con revestimiento antiadherente de PTFE adicional de alta calidad y resistente a la humedad. El filtro plegado plano procesa grandes cantidades de polvo fino como el que se desprende, por ejemplo, durante el lijado de hormigón fresco, con la misma facilidad que suciedad gruesa, líquidos o materiales pegajosos.