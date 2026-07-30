Filtro plano de papel plegado Renovation
Características y ventajas
Sistema de extracción del filtro patentado
- Aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|163 x 104 x 50
Campos de aplicación
- Limpieza de talleres y en obras de albañilería, con gran cantidad de polvillo muy fino.
- Eliminación de suciedad gruesa (p. ej., en talleres, garajes o sótanos)
- Aspiración eficaz de líquidos
- Taller
- Renovación