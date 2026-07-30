Filtro plano de papel plegado Renovation

Características y ventajas
Sistema de extracción del filtro patentado
  • Aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 163 x 104 x 50
Campos de aplicación
  • Limpieza de talleres y en obras de albañilería, con gran cantidad de polvillo muy fino.
  • Eliminación de suciedad gruesa (p. ej., en talleres, garajes o sótanos)
  • Aspiración eficaz de líquidos
  • Taller
  • Renovación
Created with AI (artificial intelligence)

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