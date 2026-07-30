FJ 3
Características y ventajas
Cambio sencillo de varios detergentes
- Especialmente fácil de utilizar.
Espuma potente y adherente
- Limpieza sin esfuerzo de todo tipo de superficies
Recipiente de detergente transparente
- El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Antracita
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|118 x 93 x 118
|Compatibilidad
|Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Vehículos
- Invernaderos
- Para limpiar motos y scooters.
- Terraza
- Muros de piedra y de jardín
- Autocaravanas