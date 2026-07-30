FJ 3

Características y ventajas
Cambio sencillo de varios detergentes
  • Especialmente fácil de utilizar.
Espuma potente y adherente
  • Limpieza sin esfuerzo de todo tipo de superficies
Recipiente de detergente transparente
  • El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Antracita
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 118 x 93 x 118
Compatibilidad Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Invernaderos
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Terraza
  • Muros de piedra y de jardín
  • Autocaravanas
Created with AI (artificial intelligence)

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