FR 30

Con un rendimiento de superficie hasta 10 veces mayor que con el chorro de alta presión convencional. Carcasa de plástico para una óptima maniobrabilidad, alojamiento cerámico doble para una larga vida útil, articulación flexible para un mejor manejo y posición de estacionamiento integrada. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 300
Conexión M 18
Peso con embalaje incluido. (kg) 2,3
Accesorios
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Created with AI (artificial intelligence)

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