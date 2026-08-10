Fuente de alimentación PS07 *KNA/*MX
Pleno poder (de carga): el cargador para los equipos VC 5 Cordless, FC 5 Cordless y FC 7 Cordless.
Una fuente de alimentación válida para muchos equipos: el cargador de Kärcher es compatible con muchos equipos de limpieza y carga de manera rápida y efectiva la VC 5 Cordless, la FC 5 Cordless y la FC 7 Cordless.
Características y ventajas
Compatibilidad con distintos equipos Kärcher
- Una sola fuente de alimentación permite la carga de distintos equipos Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1