Fuente de alimentación PS07 *KNA/*MX

Pleno poder (de carga): el cargador para los equipos VC 5 Cordless, FC 5 Cordless y FC 7 Cordless.

Una fuente de alimentación válida para muchos equipos: el cargador de Kärcher es compatible con muchos equipos de limpieza y carga de manera rápida y efectiva la VC 5 Cordless, la FC 5 Cordless y la FC 7 Cordless.

Características y ventajas
Compatibilidad con distintos equipos Kärcher
  • Una sola fuente de alimentación permite la carga de distintos equipos Kärcher.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

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