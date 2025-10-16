G 120 Q Full Control
La pistola de alta presión G 120 Q Full Control para todos los equipos K 3 Full Control de Kärcher muestra los distintos niveles de presión y el modo de limpieza. Con Quick Connect.
Gracias al indicador del nivel de presión y del modo de limpieza, fácil de leer en cualquier condición meteorológica, la pistola de alta presión G 120 Q Full Control de Kärcher ofrece claramente una mayor monitorización de la limpieza. Los niveles de presión SOFT, MEDIUM y HARD o el modo de limpieza se pueden ajustar cómodamente girando la lanza pulverizadora Vario Power. La pistola equipada con conexión Quick Connect es adecuada para las limpiadoras de alta presión Full Control de Kärcher de la gama K 3.
Características y ventajas
Pistola de repuesto para las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de la gama K 3
- Para un cambio sencillo de la pistola.
Indicador manual de fácil lectura para los niveles de presión y el modo de limpieza
- Para una selección fácil del nivel de presión adecuado para el objeto de limpieza seleccionado.
Conexión Quick Connect
- Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|432 x 42 x 216