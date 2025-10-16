La pistola de alta presión que permite una mayor monitorización durante la limpieza. Equipada con un display led para mostrar los niveles de presión y el modo de limpieza, así como con una conexión Quick Connect. Girando la lanza pulverizadora Vario Power, se ajustan los niveles de presión SOFT, MEDIUM y HARD o el modo de limpieza. El display led se puede leer bien en todas las circunstancias meteorológicas. La pistola es adecuada para todas las limpiadoras de alta presión Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5.