G 145 Q Full Control Power Gun
Pistola de alta presión con display led para mostrar diferentes niveles de presión y el modo de limpieza. Con Quick Connect. Para Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5.
La pistola de alta presión que permite una mayor monitorización durante la limpieza. Equipada con un display led para mostrar los niveles de presión y el modo de limpieza, así como con una conexión Quick Connect. Girando la lanza pulverizadora Vario Power, se ajustan los niveles de presión SOFT, MEDIUM y HARD o el modo de limpieza. El display led se puede leer bien en todas las circunstancias meteorológicas. La pistola es adecuada para todas las limpiadoras de alta presión Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5.
Características y ventajas
Pistola de repuesto para limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5
- Para un cambio sencillo de la pistola.
Display led de fácil lectura para mostrar los niveles de presión y el modo de limpieza
- Para una selección fácil del nivel de presión adecuado para el objeto de limpieza seleccionado.
Conexión Quick Connect
- Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Conexión de bayoneta
- Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Aplicación del detergente a baja presión
- Aplicación cómoda del detergente.
Seguro para niños
- Bloquea el gatillo de la pistola.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|552 x 43 x 223