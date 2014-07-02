Juego de aspiración para herramientas eléctricas

Flexible manguera de aspiración (1 m) con adaptador incluido para conectar a las salidas de escape de las herramientas eléctricas. Para disfrutar del bricolaje con limpieza.

Flexible manguera de aspiración (1 m) con adaptador incluido para conectar a las salidas de escape de las herramientas eléctricas (por ejemplo, sierra de calar, afiladora, taladro o cepilladora eléctrica). La suciedad producida se puede aspirar directamente y no llega al aire ambiente / de la habitación. La solución ideal para un bricolaje limpio sin tener que ir limpiando después.

Características y ventajas
Adaptador para herramientas eléctricas
  • Para conectar la manguera de aspiración a las salidas de escape de la herramienta eléctrica
  • Para aspirar directamente el polvo / la suciedad durante el uso, sin que llegue nada al aire ambiente / de la habitación
Diseño flexible de la manguera de aspiración
  • Más libertad de movimiento.
  • Uso sencillo y práctico
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Pieza(s)) 2
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1220 x 41 x 41
Campos de aplicación
  • Taller
  • Renovación