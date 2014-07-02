Juego de aspiración para herramientas eléctricas
Flexible manguera de aspiración (1 m) con adaptador incluido para conectar a las salidas de escape de las herramientas eléctricas. Para disfrutar del bricolaje con limpieza.
Flexible manguera de aspiración (1 m) con adaptador incluido para conectar a las salidas de escape de las herramientas eléctricas (por ejemplo, sierra de calar, afiladora, taladro o cepilladora eléctrica). La suciedad producida se puede aspirar directamente y no llega al aire ambiente / de la habitación. La solución ideal para un bricolaje limpio sin tener que ir limpiando después.
Características y ventajas
Adaptador para herramientas eléctricas
- Para conectar la manguera de aspiración a las salidas de escape de la herramienta eléctrica
- Para aspirar directamente el polvo / la suciedad durante el uso, sin que llegue nada al aire ambiente / de la habitación
Diseño flexible de la manguera de aspiración
- Más libertad de movimiento.
- Uso sencillo y práctico
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Pieza(s))
|2
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1220 x 41 x 41
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Taller
- Renovación