Juego de montaje aspirador de fango

Para la conexión a la manguera de alta presión de las limpiadoras de alta presión de Kärcher: potente aspirador de lodo para la conversión de limpiadoras de alta presión en bombas de suciedad.

Aspirador de lodo apto para la aspiración segura de lodo, arena, suciedad, algas y piedras de hasta 20 milímetros de tamaño. Conectado a la manguera de alta presión de las limpiadoras de alta presión de Kärcher puede emplearse como bomba de suciedad. El potente aspirador de lodo es capaz de aspirar cantidades de suciedad de entre 8000 y 18 000 litros por hora. Con conexión M 22 × 1,5 para la manguera de alta presión. Manguera de aspiración de 3,6 metros de longitud con NW 37, apta para limpiadoras de alta presión con tamaño de la boquilla ≤ 050 (versión estándar 6.415-935.0 montada). Para limpiadoras de alta presión con tamaño de la boquilla 040 emplear la boquilla 6.415-934.0. Para limpiadoras de alta presión con tamaño de la boquilla 060 emplear la boquilla 6.415-936.0.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso con embalaje incluido. (kg) 2,8
Created with AI (artificial intelligence)

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