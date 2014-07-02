Juego de montaje de control remoto HDS de gama M
Mando a distancia para los equipos HDS de las gamas media y superior con las funciones de encendido / apagado, agua caliente / fría y conexión / desconexión de la alimentación de detergente. Para montaje en pared.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|7
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