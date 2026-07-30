Juego de paños de microfibra
1 paño para suelos + 1 funda de microfibra para una absorción aún más eficaz
Características y ventajas
Paño para suelos de microfibra
- La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño.
- Lavable a máquina a 60 ºC
Funda para boquilla manual de microfibra
- La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|200 x 125 x 45
Campos de aplicación
- Superficies de trabajo de la cocina
- Azulejos
- Mamparas de ducha/bañeras
- Frigoríficos (interior/exterior)
- Suelos duros