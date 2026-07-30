Juego de paños de microfibra

1 paño para suelos + 1 funda de microfibra para una absorción aún más eficaz

Características y ventajas
Paño para suelos de microfibra
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño.
  • Lavable a máquina a 60 ºC
Funda para boquilla manual de microfibra
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 200 x 125 x 45
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Azulejos
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Frigoríficos (interior/exterior)
  • Suelos duros
Created with AI (artificial intelligence)

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