Juego de reequipamiento 1

Para la conversión de limpiadoras de alta presión con manguera de alta presión ya existente: EASY!Force kit de conversión 1 con pistola de alta presión EASY!Force, lanza pulverizadora y todos los adaptadores hasta la boquilla.

Emplear la vanguardista técnica EASY!Force incluso con limpiadoras de alta presión y mangueras de alta presión de Kärcher ya existentes, es posible gracias a nuestro EASY!Force kit de conversión 1, con el consiguiente ahorro de costes. El kit de conversión incluye la pistola de alta presión EASY!Force (4.118-005), una lanza pulverizadora de 1050 milímetros de longitud (4.112-000) con conexiones EASY!Lock, el adaptador 8 (4.111-036) para boquilla de alta presión con toma M 18 × 1,5 y el adaptador 12 (4.111-046) para manguera de alta presión incluido acoplamiento giratorio.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido. (kg) 2,2
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Created with AI (artificial intelligence)

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